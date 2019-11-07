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На Днестре рыболовный бум – видео

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Специалисты рассказали о факторах, которые существенно влияют на рыбные запасы и экологию главной реки Молдовы.

Говоря о влиянии рыболовов на запасы Днестра, биолог, председатель Национального клуба "Фидер-фишинг" Корнел Бусуйок отметил, что по его наблюдениям, количество рыбаков и, соответственно, выловленной рыбы, в последние годы значительно выросло. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

"За последние десять лет я наблюдаю, что уловы превышают отпущенные пять килограммов. Редко кто уезжает без хорошего улова. Но это происходит в местах, где рыба стоит. Ведь на Днестре много мест, где можно долго ловить и ничего не поймать. Но информация передается очень быстро. Например, недавно, я был в районе села Пырыта – на протяжении трех километров некуда было встать. Рыбак – у рыбака. Садки у всех были полны", рассказал Бусуйок. 
Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco
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По словам специалиста, на Днестре наблюдается рыболовный бум. "Такого большого количества рыбаков, как в последнее время, ранее не отмечалось. От этого страдает и сама река, и ее берега – они в ужасном состоянии", - подчеркнул специалист.

Сегодня, как отметил Бусуйок, количество вылавливаемой браконьерами рыбы на Днестре соответствует промышленным объемам.

"Выше плотины (Днестровской ГРЭС - ред.) некоторые участки Днестра просто закрыты сетями. Их ставят в открытую, такое ощущение, что за ними не следят", - сказал председатель клуба "Фидер-фишинг".

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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