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Влах: Гагаузия настроена на экономическое развитие и стабильность

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Башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала в эфире радиостудии Sputnik о том, как привлечь инвестиции в регион, и какую роль в этом процессе может сыграть политическая стабильность.

В Гагаузии стартовал инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019.

На главное экономическое событие юга Молдовы - инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 - съехались более 400 участников из 13 стран. Гостями будут официальные лица страны, представители государственных структур из-за рубежа, сотрудники дипмиссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

Башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала в эфире радиостудии Sputnik о том, как привлечь инвестиции в регион, и какую роль в этом процессе может сыграть политическая стабильность. Смотрите видео Sputnik.

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