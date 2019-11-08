Мельниченко: с каждым годом интерес регионов РФ к сотрудничеству с Гагаузией растет

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал Sputnik о своих ожиданиях от инвестиционного форума Invest Gagauzia.

Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia начал свою работу сегодня в Комрате. И хотя у организаторов события были опасения, что из-за обострения политической ситуации в Молдове форум могут проигнорировать инвесторы, однако интерес к событию очень большой.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал Sputnik о своих ожиданиях от инвестиционного форума Invest Gagauzia.

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