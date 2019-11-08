15:05 08 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Видео

Мельниченко: с каждым годом интерес регионов РФ к сотрудничеству с Гагаузией растет

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik Молдова

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал Sputnik о своих ожиданиях от инвестиционного форума Invest Gagauzia.

Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia начал свою работу сегодня в Комрате. И хотя у организаторов события были опасения, что из-за обострения политической ситуации в Молдове форум могут проигнорировать инвесторы, однако интерес к событию очень большой.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал Sputnik о своих ожиданиях от инвестиционного форума Invest Gagauzia.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Влах: в пятницу в Гагаузии начинает работу инвестиционный форум
Додон и Влах обсудили законопроекты, касающиеся Гагаузии
Влах: Гагаузия настроена на экономическое развитие и стабильность
Теги:
Россия, Гагаузия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция марша в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года - фото
Ирина Влах
Влах: Гагаузия настроена на экономическое развитие и стабильность
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться