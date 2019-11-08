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Габурич: стабильность и ясность дают инвесторам уверенность

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Sputnik Молдова

Бывший министр экономики Молдовы Кирилл Габурич заявил корреспонденту Sputnik на форуме Invest Gagauzia-2019, что правильный менеджмент в автономии дает инвесторам уверенность в будущем.

По словам собеседника, "инвестиционный климат во всей Молдове зависит от местной публичной администрации".

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"В Гагаузии мы можем видеть правильный менеджмент, последовательность в видении ситуации - это дает уверенность инвесторам. Сегодня среди большого количества участников есть люди, которые уже вкладывали инвестиции в регион и продолжают это делать по разным причинам. Но одни из факторов - стабильность и ясность перспективы. Для бизнесмена очень важно иметь возможность прогнозировать свою деятельность", - сказал Габурич в интервью Sputnik.

На главное экономическое событие юга Молдовы - инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 - съехались более 500 участников из двух десятков стран. Гости - официальные лица страны, представители государственных структур из-за рубежа, сотрудники дипмиссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

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