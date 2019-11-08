Invest Gagauzia-2019: сотни участников, бизнес-диалог и инвестиции в регион

Самое ожидаемое и главное экономическое событие для юга Молдовы - Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 успешно стартовал в Комрате, смотрите на видео Sputnik, как прошел первый день его работы.

На Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 съехались порядка 400 участников из 13 стран. Гостями стали представители государственных структур из республики и из-за рубежа, сотрудники дипмиссий, представители отечественного бизнеса и крупных международных компаний, эксперты и лидеры гражданского общества.

В течение двух дней потенциальные инвесторы могут ознакомиться с местным рынком труда и промышленным потенциалом автономии.

Гагаузский инвестфорум проводится уже в пятый раз. О результативности этой площадки, инвестпроектах и о рецепте успеха по-гагагузски, смотрите в видео Sputnik.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK