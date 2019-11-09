Бортников: Террористы создают плацдарм в СНГ

Он подчеркнул, что новые зоны нестабильности боевики формируют после разгрома в Сирии и Ираке.
Фрагмент выступления Бортникова в Ташкенте – смотри в нашем видео.
Международные террористические организации создают плацдарм для экспансии на пространства СНГ. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ России Александр Бортников.
Он подчеркнул, что новые зоны нестабильности боевики формируют после разгрома в Сирии и Ираке.
Фрагмент выступления Бортникова в Ташкенте – смотри в нашем видео.
Самое ожидаемое и главное экономическое событие для юга Молдовы - Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 успешно стартовал в Комрате, смотрите на видео Sputnik, как прошел первый день его работы.
Бывший министр экономики Молдовы Кирилл Габурич заявил корреспонденту Sputnik на форуме Invest Gagauzia-2019, что правильный менеджмент в автономии дает инвесторам уверенность в будущем.
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко рассказал Sputnik о своих ожиданиях от инвестиционного форума Invest Gagauzia.
Башкан Гагаузии Ирина Влах рассказала в эфире радиостудии Sputnik о том, как привлечь инвестиции в регион, и какую роль в этом процессе может сыграть политическая стабильность.
В последние годы в Молдове сохраняется напряженная ситуация, связанная с бешенством, республика занимает второе место в Европе по распространению этого вируса.
Год от года Днестр все больше деградирует, превращаясь из некогда полноводной реки в стоячее озеро. Причиной послужила главным образом хозяйственная деятельность человека, прежде всего, строительство ГЭС.
Выступая в эфире одного из частных телеканалов президент Молдовы Игорь Додон проанализировал возможный сценарий развития политических событий в республике.
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