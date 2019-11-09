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Бортников: Террористы создают плацдарм в СНГ

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© Ruptly
Sputnik Молдова

Международные террористические организации создают плацдарм для экспансии на пространства СНГ. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ России Александр Бортников.

Он подчеркнул, что новые зоны нестабильности боевики формируют после разгрома в Сирии и Ираке.

Фрагмент выступления Бортникова в Ташкенте – смотри в нашем видео.



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