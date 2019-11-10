Усатый: в Гагаузии есть много возможностей развить бизнес

Заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый рассказал Sputnik о том, почему важно организовывать такие площадки для диалога потенциальных инвесторов и местного бизнеса.

В Гагаузии завершился инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019. С каждым годом эта площадка становится все популярнее – в этот раз в форуме приняли участие свыше 400 человек из нескольких десятков стран.

Заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый рассказал Sputnik о том, почему важно организовывать такие площадки для диалога потенциальных инвесторов и местного бизнеса.

"У потенциального бизнеса здесь (в Гагаузии - ред.) очень много возможностей развить дело. Кроме того, что здесь предоставляется поддержка и финансовая, и логистическая на государственном уровне, у нас есть и свои местные программы. Нам надо показать и сделать связь между нашими местными предприятиями и крупными инвесторами", - отметил собеседник.

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По его словам, если не стимулировать эту связь между местным и иностранным бизнесом, то получаются довольно парадоксальные ситуации.

"К примеру, приходят крупные компании и начинают производить что-ир на территории Молдовы (в данном случае на территории Гагаузии) и всю мелочь завозят из-за рубежа, которую абсолютно спокойно можно производить здесь, на месте. Этот потенциал мы не используем в том числе и потому, что нет этого контакта, нет площадок для диалога, люди друг друга не знают и трудно выйти на незнакомого человека. У нашего бизнеса еще нет опыта активного или даже агрессивного маркетинга, поиска партнеров. Для этого и нужно проводить такой форум", - пояснил он.

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