Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде

Белорусский путешественник отправился дальнее путешествие. А именно на Кавказ, а если быть еще точнее - в Грузию.

И не было бы в его поездке ничего необычного, если бы в качестве транспорта Стас Вулканов не выбрал лонгборд. Трип на доске длился около трех месяцев. Историю бывшего каменщика, который однажды начал открывать для себя мир, - смотри в нашем видео.