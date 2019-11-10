Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде

И не было бы в его поездке ничего необычного, если бы в качестве транспорта Стас Вулканов не выбрал лонгборд. Трип на доске длился около трех месяцев. Историю бывшего каменщика, который однажды начал открывать для себя мир, - смотри в нашем видео.
Белорусский путешественник отправился дальнее путешествие. А именно на Кавказ, а если быть еще точнее - в Грузию.
И не было бы в его поездке ничего необычного, если бы в качестве транспорта Стас Вулканов не выбрал лонгборд. Трип на доске длился около трех месяцев. Историю бывшего каменщика, который однажды начал открывать для себя мир, - смотри в нашем видео.
Заместитель башкана Гагаузии Анатолий Усатый рассказал Sputnik о том, почему важно организовывать такие площадки для диалога потенциальных инвесторов и местного бизнеса.
Российские сотрудники полиции поймали с поличным кошку, которую злоумышленники использовали в качестве наркокурьера.
Международные террористические организации создают плацдарм для экспансии на пространства СНГ. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ России Александр Бортников.
Самое ожидаемое и главное экономическое событие для юга Молдовы - Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 успешно стартовал в Комрате, смотрите на видео Sputnik, как прошел первый день его работы.
Фестиваль вина в Гагаузии собрал тысячи туристов, которые могли попробовать все виды местного вина и блюда национальной кухни.
Во время заседания Совета по русскому языку Президент РФ Владимир Путин пообещал финансовую поддержку в вопросе реставрации музея Пушкина в. Кишиневе. Как рассказали сотрудники этого учреждения, в ремонте в первую очередь нуждаются подлинный домик, в котором жил поэт.
Национальный театр оперы и балета столкнулся с кадровым голодом. Из-за скудного финансирования из театра уходят артисты и технический персонал. Не исключено, что некоторые постановки исчезнут из репертуара.
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