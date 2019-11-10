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Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде

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Youtube/Стас Вулканов
Sputnik Молдова

Белорусский путешественник отправился дальнее путешествие. А именно на Кавказ, а если быть еще точнее - в Грузию.

 И не было бы в его поездке ничего необычного, если бы в качестве транспорта Стас Вулканов не выбрал лонгборд. Трип на доске длился около трех месяцев. Историю бывшего каменщика, который однажды начал открывать для себя мир, - смотри в нашем видео.



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