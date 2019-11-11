Посол Турции рассказал, как строятся отношения между Стамбулом и Гагаузией

Исторически сложилось так, что у Молдовы и Турции много общего: посол Турции рассказал, как строятся отношения между нашими странами - смотрите видео Sputnik.

В Гагаузии прошел инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019. С каждым годом эта площадка становится все популярнее – в этот раз в форуме приняли участие свыше 400 человек из нескольких десятков стран. Это и бизнесмены, и представители дипломатического корпуса. В Гагаузии на форуме также побывал посол Турции Гюрол Секменсуер, который рассказал, как строятся отношения между Стамбулом и Гагаузией. Исторически сложилось так, что у Молдовы и Турции много общего.

Именно этническое, культурное родство гагаузов и Турции стало одной из причин повышенного внимания Турецкой республики в сторону Молдовы.

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