Лавров выступил с речью перед Дипломатической школой - видео

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках визита в Ереван выступил перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает официальный визит в Армению, в рамках которого встретится с президентом республики Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также проведет переговоры с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном.

В рамках визита в Ереван Лавров посетит очаг армянской культуры и образования - музей-институт древних рукописей "Матенадаран". Российский министр выступит перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов.

В российских вузах обучаются порядка шести тысяч граждан Армении, в том числе более 1,5 тысячи – за счет федерального бюджета. В республике функционируют шесть филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Около 2 тысяч армян учатся в системе российского среднего профессионального образования.

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