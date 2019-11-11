12:13 11 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.71
Поиск
Срочно:
Видео

LIVE: Лавров выступает с речью перед Дипломатической школой - видео

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Ruptly
Sputnik Молдова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках визита в Ереван выступает перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов: смотрите прямую трансляцию.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает официальный визит в Армению, в рамках которого встретится с президентом республики Арменом Саркисяном и премьер-министром страны Николом Пашиняном, а также проведет переговоры с главой армянского МИД Зограбом Мнацаканяном.

В рамках визита в Ереван Лавров посетит очаг армянской культуры и образования - музей-институт древних рукописей "Матенадаран". Российский министр выступит перед выпускниками Дипломатической школы и студентами вузов.

В российских вузах обучаются порядка шести тысяч граждан Армении, в том числе более 1,5 тысячи – за счет федерального бюджета. В республике функционируют шесть филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Около 2 тысяч армян учатся в системе российского среднего профессионального образования.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии
Лавров назвал причины дискриминации российских СМИ за рубежом - видео
Сергей Лавров обсудил с Майком Помпео обстановку в Сирии
Лавров выразил признательность ОБСЕ за участие в освобождении Вышинского
Теги:
Сергей Лавров, видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По ту сторону Берлинской стены: как жили немцы в ГДР - фото
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Белорусский путешественник добрался до Грузии на лонгборде
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться