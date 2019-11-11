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Уникальное явление: Меркурий совершает редкий транзит через Солнце - видео

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Sputnik Молдова

Смотрите в прямой трансляции Sputnik интереснейшее астрономическое событие — прохождение планеты Меркурий по диску Солнца, так называемый транзит Меркурия.

Транзит Меркурия по диску Солнца происходит, когда планета (в нашем случае Меркурий) оказывается в точности между Солнцем и Землей. По своей сути явление транзита аналогично солнечному затмению. Во время затмения между Солнцем и Землей оказывается Луна, отбрасывая тень на нашу планету.

Астронавты Кристина Кох и Джессика Меир на Международной космической станции
© AP Photo / NASA
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Однако видимый размер Меркурия слишком мал по сравнению с Луной и потому во время транзита планета заслоняет от нас лишь крошечную часть солнечного диска. Естественно, при этом никаких заметных изменений в освещенности не происходит. Однако, если во время транзита посмотреть на Солнце в телескоп (соблюдая все меры предосторожности), то планету можно увидеть в виде небольшого черного кружка, медленно пересекающего яркий солнечный диск.

Всего транзит Меркурия продлится семь часов.

Стоит отметить, что увидеть транзит Меркурия можно будет только с помощью телескопа, так как размер планеты в 190 раз меньше видимого размера Солнца.

Следующий проход Меркурия по диску огненной звезды состоится в 2032 году. 

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