Российским экспертам откроют доступ в закрытые биолаборатории Армении

Москва и Ереван подготовили текст меморандума, который даст специалистам из РФ возможность посетить объекты, построенные на деньги Пентагона.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"В целом переговоры по тексту меморандума завершены, сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне и рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан", - заявил глава российской дипломатии на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

Центры, о которых идет речь, были построены на деньги Пентагона. Сейчас лаборатории действуют в закрытом режиме. Москва подозревает, что там могут разрабатывать биологическое оружие. Заявление Лаврова – смотри в нашем видео.

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