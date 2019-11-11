Российским экспертам откроют доступ в закрытые биолаборатории Армении

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В целом переговоры по тексту меморандума завершены, сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне и рассчитываем, что в ближайшее время он будет подписан", - заявил глава российской дипломатии на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.
Центры, о которых идет речь, были построены на деньги Пентагона. Сейчас лаборатории действуют в закрытом режиме. Москва подозревает, что там могут разрабатывать биологическое оружие. Заявление Лаврова – смотри в нашем видео.
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