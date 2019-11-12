Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео

Высший законодательный орган республики рассматривает вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.
Социалисты считают, что "новый законопроект, за который правительство взяло ответственность, ухудшает еще больше сложную ситуацию в области юстиции". В ПСРМ также отмечают, что "правительство Санду ответственно за полный провал реформы юстиции". Поэтому социалисты посчитали, что правительство должно уйти в отставку.
Обсуждение вотума недоверия правительству Санду - это единственный вопрос в повестке заседания высшего законодательного органа страны.
На это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Санду.
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