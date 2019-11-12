Заседание парламента РМ: вотум недоверия правительству Санду - видео

В парламенте проходит рассмотрение вынесенного фракцией Партии социалистов вотума недоверия: на это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Майи Санду.

Высший законодательный орган республики рассматривает вотум недоверия правительству под руководством Майи Санду.

Социалисты считают, что "новый законопроект, за который правительство взяло ответственность, ухудшает еще больше сложную ситуацию в области юстиции". В ПСРМ также отмечают, что "правительство Санду ответственно за полный провал реформы юстиции". Поэтому социалисты посчитали, что правительство должно уйти в отставку.

Обсуждение вотума недоверия правительству Санду - это единственный вопрос в повестке заседания высшего законодательного органа страны.

На это же время запланирован митинг сторонников блока ACUM, которые по призыву депутатов блока собираются поддержать кабмин Санду.

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