Хроника молдавской политики: новый кризис и перспективы его решения

Прошло пять месяцев после того, как у Молдовы появилось правительство, которое возглавила Майя Санду, но кабмин не смог удержаться - парламент выразил ему вотум недоверия.

Новый виток политического кризиса в Молдове. Спустя пять месяцев после формирования парламентского большинства и утверждения правительства Майи Санду - о чем договорились ПСРМ и блок ACUM - партнеры по коалиции разругались. С подачи социалистов парламент на заседании 12 ноября выразил вотум недоверия кабмину Санду. За это решение проголосовали 63 депутата.

Санду после заседания высшего законодательного органа заявила, что в сложившейся ситуации пусть берут на себя ответственность те, кто спровоцировал отставку правительства.

"Нам не о чем с ними разговаривать", - отметила она.

По его словам, без реформы юстиции нельзя ждать серьезных изменений в других сферах.

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил позже, что готов к началу переговоров между Партией социалистов и блоком ACUM по кандидатуре нового премьер-министра. Он подчеркнул, что о коалиции между социалистами и демократами не может быть и речи.

"В этом парламенте возможен только один альянс, и это альянс между ПСРМ и ACUM", — заявил Додон.

Как считает глава республики, на данный момент в стране разразился политический кризис, "и надо срочно найти решения, чтобы он не стал экономическим и социальным".

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С чего все началось

В сентябре Высший совет прокуроров (ВСП) инициировал конкурс на пост генерального прокурора Молдовы, однако его отменили. По предложению правительства Майи Санду парламентское большинство внесло поправки в Закон о прокуратуре и изменило процедуру избрания главы Генеральной прокуратуры. Министр юстиции Олеся Стамате сформировала спецкомиссию из "проверенных экспертов", в состав которой вошла сама, а 6 ноября лично объявила об аннулировании результатов предварительного отбора кандидатов на пост генпрокурора.

В этот же день правительство объявило о том, что берет на себя ответственность перед парламентом за новые поправки в Закон о прокуратуре.

Таким образом, кабмин изменил процедуру избрания генерального прокурора таким образом, что предварительным отбором претендентов на эту должность будет заниматься премьер. В проекте сказано, что глава правительства предлагает Высшему совету прокуроров кандидатов на этот пост, а ВСП определяет победителя конкурса и представляет его на утверждение президенту страны.

Глава республики Игорь Додон, в свою очередь, сообщил, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов развития событий: самый плачевный - правительству выражают вотум недоверия, а самый хороший, по его мнению, - премьер Санду отзывает с поста министра юстиции Олесю Стамате и организует новый конкурс по отбору генпрокурора.

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В итоге 9 ноября после того, как Санду на заседании парламента перед депутатами объяснила решение взять ответственность за изменение законодательства, депутаты от фракции социалистов выразили кабмину вотум недоверия.

На брифинге в понедельник глава кабмина выступила за то, чтобы социалисты отозвали вотум недоверия из парламента, а она, в свою очередь, направит закон, за который взяло на себя ответственность правительство, на рассмотрение в Венецианскую комиссию и обязуется до вынесения заключения не представлять шорт-лист претендентов на должность генпрокурора Молдовы.

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Социалисты же в ответ на это заявили, что откажутся от вотума недоверия только в случае отзыва закона, за который кабмин взял на себя ответственность.

Какое правительство теперь будет у Молдовы

Согласно действующему законодательству, в случае выражения депутатами вотума недоверия правительству, этот кабмин исполняет только функции управления общественными делами до принесения присяги членами нового кабинета министров.

Правительство, которому выразили вотум недоверия, не может утверждать и представлять парламенту законодательные инициативы и проекты документов; принимать постановления и программные документы; давать заключения на законодательные инициативы; назначать или освобождать от должности лиц, занимающих публичные должности, или руководящих госслужащих (в том числе, на высшем уровне) за исключением ситуации, когда человек по объективным причинам не может выполнять обязанности; принимать договорные обязательства на неопределенный период или на период, превышающий один год, или стоимость которого несоразмерна с расходами, необходимыми для управления текущими государственными делами, либо для управления чрезвычайными ситуациями; заключать международные договоры, предполагающие денежное участие Республики Молдова.

До утверждения нового состава правительства премьер, правительству которого выразили вотум недоверия, не может предлагать президенту республики кадровые перестановки в кабмине.

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