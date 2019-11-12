"Валдай" меняет ориентиры: центр мирового развития смещается с Запада на Восток

Более 60 экспертов из одиннадцати стран обсуждали широкий спектр вопросов и проблем межрегионального взаимодействия.
"Россия готова к конструктивному, равноправному взаимодействию со всеми странами континента. Исходим из того, что мир и благополучие на евразийском пространстве являются важнейшим условием безопасности и стабильности в глобальном масштабе", - отметил в своем послании президент РФ Владимир Путин.
О чем еще в эти дни говорили в Узбекистане, какие процессы и явления современного мира стали предметом внимания видных международных экспертов, а также почему специалисты прочат "Валдаю" большое будущее - смотри в нашем видео.
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