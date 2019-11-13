Тарифы на газ в 2020 году: к чему готовиться жителям Молдовы

Ранее стало известно, что "Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующим контрактам на поставку и на транспортировку природного газа.

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в комментарии Sputnik, прибегнет ли компания к повышению тарифов на газ для конечных потребителей на 2020 год.

По его словам, на данном этапе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит плановый контроль предприятия, который проходит в штатном режиме.

"В принципе за счет внутренних резервов, которые у нас есть, мы возможно не будем обращаться за повышением тарифа в этом году. В следующем году мы ожидаем по формуле снижение тарифа, но это все будет зависеть от того, какой маршрут поставки природного газа в Республику Молдова будет выбран", - сказал Чебан.

Как пояснил собеседник, если это будут реверсные поставки, то там совершенно другие расстояния.

"Если мы говорим о традиционном транзите, то здесь ситуация, скорее всего не изменится, - мы выйдем по году с хорошими показателями. Но это только прогноз. Если говорить о комбинации различных вариантов, то здесь я не могу сейчас точно утверждать, что будет. Мы однозначно будем действовать согласно закону и использовать все внутренние резервы, которые у нас есть", - подчеркнул Чебан.

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Он отметил, что тарифная политика "Молдовагаз" основывается на законе, на методологии, которые утверждены НАРЭ.

"Компания "Молдовагаз" только представляет свои расчеты, которые потом регулируются НАРЭ. Регулятор утверждает тарифы. Могу сказать, что с нашей стороны, если мы говорим о тарифной политике, эффективности работы и оптимизации расходов предприятия, то нам удалось сэкономить за сентябрь и октябрь более 50 миллионов леев", - сказал глава "Молдовагаз".

По его словам, удалось, чтобы предприятия, входящие "Молдовагаз", работали эффективнее.

"Это касается в основном газораспределительных компаний и газотранспортной. В этот период мы также провели аудит на этих предприятиях. Там, где были необязательные расходы, мы их полностью приостановили или полностью расторгли контракты. Далее будем, в том числе, организовывать более транспарентную процедуру закупок товаров и услуг, особенно в части проведения работ. Соответственно, в следующем году наша инвестиционная программа возможно будет ограничена, и мы внесем туда только самые необходимые инвестиции", - добавил Чебан.

Ранее глава "Молдовагаза" сообщил президенту республики Игорю Додону, что "Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующим контрактам на поставку и на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года.

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