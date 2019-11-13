Форум Invest Gagauzia-2019: Гагаузия интересна для бизнеса

В Гагаузии прошел инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019. С каждым годом эта площадка становится все популярнее – в этот раз в форуме приняли участие свыше 400 человек из нескольких десятков стран.

Самое ожидаемое и главное экономическое событие для юга Молдовы - Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2019 прошел в Гагаузии в пятый раз.

Ольга Левицкая, представитель одной из французских компаний, занимающихся продвижением сельскохозяйственных товаров отметила, что Invest Gagauzia-2019 - очень интересный форум".

"Мы первый раз побывали в Гагаузии после российского форума инвесторов по приглашению госпожи Влах. Нас заинтересовал очень благоприятный инвестиционный климат и предпринимательских дух в этом регионе", - отметила Левицкая.

По ее словам, кроме того, в автономии очень большое число производителей сельхозпродукции.

"Поэтому этот регион нас очень интересует. С Гагаузией, по тем ощущениям, что у нас есть на данный момент, нам будет удобно сотрудничать вместе", - заключила она.

Sputnik Молдова выступил стратегическим информационным партнером Международного инвестиционного форума Invest Gagauzia-2019. Мобильная студия Sputnik работала прямо на мероприятии. Журналисты подготовили подробные интервью с участниками форума, фото- и видеорепортажи.

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