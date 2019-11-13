Квазигосударство на восточном берегу Евфрата: какие цели преследуют США в Сирии

США хотят отделить территории на восточном берегу реки Евфрата, чтобы создать квазигосударство на сирийских территориях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Парижском форуме мира.
В левобережье Евфрата сосредоточено Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи.Anadolu сообщило, что военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
Другие подробности сложившейся на данный момент ситуации - в нашем видео.
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