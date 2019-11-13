Квазигосударство на восточном берегу Евфрата: какие цели преследуют США в Сирии

В среду информационный агентства передали, что американские военные пересекли сирийско-иракскую границу через незаконный КПП и продвинулись к нефтяным месторождениям на северо-востоке страны.

США хотят отделить территории на восточном берегу реки Евфрата, чтобы создать квазигосударство на сирийских территориях. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Парижском форуме мира.

В левобережье Евфрата сосредоточено Около 90 процентов сирийской нефтяной добычи.

В начале ноября агентство Anadolu сообщило, что военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.

Другие подробности сложившейся на данный момент ситуации - в нашем видео.

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