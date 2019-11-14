Какие изменения готовит "Молдовагаз" в 2020 году - видео

Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал в комментарии Sputnik, что ожидает конечных потребителей в наступающем 2020 году.

"Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующим контрактам на поставку и на транспортировку природного газа.

На данном этапе Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проводит плановый контроль предприятия, который проходит в штатном режиме.

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Ранее глава "Молдовагаза" сообщил президенту республики Игорю Додону, что эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года.

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