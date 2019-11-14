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Великое переселение пингвинов в Московском зоопарке

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Н.Назарова / Московский зоопарк
Sputnik Молдова

Очковых пингвинов окончательно подготовили к зиме - из летнего открытого вольера их перевели в новый закрытый дом.

Вообще пингвины, так же как росомахи, овцебыки, белые медведи и песцы, в отличие от некоторых других обитателей Московского зоопарка, холодов не боятся, более того - они радуются приходящим холодам и ждут зимы, сообщает пресс-служба столичного зоосада на своей странице в Facebook.

Но с очковыми, или африканскими пингвинами ситуация несколько иная. И если руководство говорит "переселяемся!", то жизнерадостные увальни говорят "есть!".

Без забавных инцидентов, конечно же, переезд не обошелся. Подробности в нашем видео.

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