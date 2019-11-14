От газа до цифровых технологий: что Путин предложил странам БРИКС

Владимир Путин призвал партнеров по организации присмотреться к российским разработкам в различных сферах.

Среди них - цифровые технологии. О том, что Москва готова помочь и с поисковыми системами, и с антивирусными программами, президент России заявил во время двухдневного саммита организации в Бразилии.

Впрочем, помимо разработок в области цифровизации, есть и другие проекты, которые заинтересовали участников саммита.

Что Россия готова предложить Индии, Китаю, а также Бразилии и ЮАР - смотри в нашем видео.

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