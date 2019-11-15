Российские военные заняли бывший аэродром американцев в Сирии

Американцы покидали базу в такой спешке, что бросили предметы обихода.
Российская военная полиция при осмотре аэродрома обнаружила брошенное продовольствие, спортивный инвентарь и даже кальяны.
Впрочем, совсем уходить из Сирии США пока не будут из-за сирийских нефтяных месторождений.
"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", – отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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