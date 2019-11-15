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Российские военные заняли бывший аэродром американцев в Сирии

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© Video : ТРК «Звезда» / Ruptly / Минобороны России
Sputnik Молдова

Вооруженные силы США использовали аэродром для снабжения своей инфраструктуры и содействия умеренной оппозиции.

Американцы покидали базу в такой спешке, что бросили предметы обихода.

Сирия, результаты военных действий
© Sputnik / Mikhail Alaeddin
Лавров: Вашингтон хочет отделить часть Сирии с нефтяными месторождениями

Российская военная полиция при осмотре аэродрома обнаружила брошенное продовольствие, спортивный инвентарь и даже кальяны.

Впрочем, совсем уходить из Сирии США пока не будут из-за сирийских нефтяных месторождений.

"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть", – отметил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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