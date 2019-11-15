Глава Литвы помиловал двух граждан РФ: их обвиняли якобы в шпионаже - видео

Оба гражданина РФ с 2017 года отбывали заключение по обвинению в шпионаже. Как уточнили в пресс-службе главы литовского государства, по итогам рассмотрения 123 ходатайств наказание было смягчено или полностью отменено в отношении пяти фигурантов, включая трех граждан Литвы.
В начале недели президент Литвы утвердил поправку к Уголовному кодексу республики, регулирующую процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными по определенным статьям УК.
Как считают власти страны, этот процесс необходим для защиты граждан Литвы.
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