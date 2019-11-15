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Глава Литвы помиловал двух граждан РФ: их обвиняли якобы в шпионаже - видео

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Президент Литвы Гитанас Науседа 15 ноября подписал указ о помиловании двух россиян, Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Ранее в стране утвердили поправки к законодательству, определяющие процедуру обмена осужденными за шпионаж лицами с другими странами.

Оба гражданина РФ с 2017 года отбывали заключение по обвинению в шпионаже. Как уточнили в пресс-службе главы литовского государства, по итогам рассмотрения 123 ходатайств наказание было смягчено или полностью отменено в отношении пяти фигурантов, включая трех граждан Литвы.

В начале недели президент Литвы утвердил поправку к Уголовному кодексу республики, регулирующую процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными по определенным статьям УК.

Как считают власти страны, этот процесс необходим для защиты граждан Литвы.

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Теги:
помилование, граждане РФ, Литва


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