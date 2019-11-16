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Депортирован из Эстонии: медведь-хулиган Проша вернулся в Россию

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© Sputnik / Таллиннский зоопарк
Sputnik Молдова

Косолапый незаконно пересек границу и пробрался на территорию балтийской республики в поисках съестного.

После того, как он был пойман вблизи города Валга, медведь находился в Таллинском зоопарке.

Как рассказали ухаживавшие за ним специалисты, организовать перевозку Проши не так легко, так как в Эстонию животное попало "нелегально", без документов. В свою очередь, в Orphan Bear Rescue Center отметили, что хотели как можно скорее доставить его в Россию, так как ему предстоит пройти карантин, а затем начнется зимняя спячка.

В итоге, процедура передачи беглеца на родину состоялась на Ржевском таможенном посту. Затем его доставили в центр для медвежат-сирот.

После периода реабилитации медведь выпущен "в свой сказочный лес".

Другие подробности – в нашем видео.

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