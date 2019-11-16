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Парк "Русских витязей" пополнился новыми истребителями Су-35С

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© Video : Минобороны РФ
Sputnik Молдова

Комиссия из Центра показа авиационной техники (ЦПАТ) в подмосковной Кубинке, где базируются "Русские витязи", приняла самолеты на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре, проверив качество сборки и работу всех систем на земле и в воздухе.

А летчики, прежде чем сесть за штурвал, прошли переобучение в Центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.

По словам командира ЦПАТ полковника Андрея Алексеева, получить новый истребитель – это как в новый автомобиль сесть в автосалоне, ощущения "такие же, только еще помноженные".

Таким образом, теперь у парке "витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.

Не исключено, что с появлением новой машины "репертуар" летчиков пополнится новыми фигурами высшего пилотажа.

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