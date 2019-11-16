Парк "Русских витязей" пополнился новыми истребителями Су-35С

А летчики, прежде чем сесть за штурвал, прошли переобучение в Центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России в Липецке.
По словам командира ЦПАТ полковника Андрея Алексеева, получить новый истребитель – это как в новый автомобиль сесть в автосалоне, ощущения "такие же, только еще помноженные".
Таким образом, теперь у парке "витязей" есть Су-35С, Су-30СМ и Су-27.
Не исключено, что с появлением новой машины "репертуар" летчиков пополнится новыми фигурами высшего пилотажа.
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