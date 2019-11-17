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Хоббиты переехали в Армению. Чем армянский Шир привлекает туристов

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Sputnik Молдова

Гостевой дом в стилистике сказочного мира английского писателя Джона Толкиена оказался удачной бизнес-идеей.

Братья Арарат и Эдгар Гуланян вдохновились прочитанным и - особенно - увиденным на экранах, в результате чего открыли в Дилижане туристический объект, который назвали “Hobbit House”.

Часть гостевых домов находятся в земле, крыша также покрыта слоем почвы и зеленой травой и цветами. В оригинальном литературном тексте книги домики называют «хижинами хоббитов», но автор предупреждает, что выражение «хижина» не следует понимать как грязную, влажную и бедную область, они, наоборот, очень комфортабельные.

Основной целью гостевого дома, построенного Гуланянами, также является обеспечение максимального удобства при поражающей воображение экзотичности.

Туристы уже занимают очередь на несколько месяцев вперед, чтобы почувствовать себя героями знаменитой саги.

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