Посуда, которую можно есть: новая разработка челябинских ученых

Съедобные столовые приборы стали даже трендом, в мире открылось несколько ресторанов, которые предлагают своим посетителям "употребить внутрь" не только пищу, но и то, на (в) чем она поддается.
Молодые челябинские ученые из Южно-Уральского университета решили, что для научного творчества на этом поприще места предостаточно, и предложили свою разработку.
Из чего сделан инновационный материал и найдут ли ему иное применение - смотри в нашем видео.
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