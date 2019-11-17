Посуда, которую можно есть: новая разработка челябинских ученых

Одноразовые тарелки и стаканчики из биоразлагаемого материала научились делать безвредными и для организма человека, и для природы.

Съедобные столовые приборы стали даже трендом, в мире открылось несколько ресторанов, которые предлагают своим посетителям "употребить внутрь" не только пищу, но и то, на (в) чем она поддается.

Молодые челябинские ученые из Южно-Уральского университета решили, что для научного творчества на этом поприще места предостаточно, и предложили свою разработку.

Из чего сделан инновационный материал и найдут ли ему иное применение - смотри в нашем видео.

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