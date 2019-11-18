Арабские шейхи меняют американскую авиатехнику на российскую - видео

На авиасалоне в Дубае представили многоцелевой российский вертолет Ми-38. Новинку уже осмотрел наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Один из крупнейших авиакосмических салонов в мире Dubai Airshow проходит раз в два года при содействии правительства, Департамента гражданской авиации и Министерства обороны ОАЭ.

Организатором единой российской экспозиции в этом году выступил "Рособоронэкспорт".

Экскурсию для наследного принца Эмиратов провел лично министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Для кого, кроме арабских шейхов, подходит Ми-38 и почему ОАЭ стали все чаще присматриваться именно к российской авиатехнике, а не к американской - смотри в нашем видео.

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