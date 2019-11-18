Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео

Судна, задержанные в ноябре прошлого года за провокацию в Керченском проливе, вернули украинской стороне.

Нарушившие российскую границу буксир "Яны Капу", а также катера "Никополь" и "Бердянск" отбуксировали к мысу Такиль: именно здесь стороны договорились провести официальную передачу судов.

Недавно на родину вернулись все 24 украинских моряка, которые находились под арестом за то, что вошли в территориальные воды России.

Видят ли эксперты в финале этой истории политический подтекст – смотри в нашем видео.

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