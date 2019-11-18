21:57 18 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.60
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Видео

Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео

Получить короткую ссылку
42 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
Sputnik Молдова

Судна, задержанные в ноябре прошлого года за провокацию в Керченском проливе, вернули украинской стороне.

Нарушившие российскую границу буксир "Яны Капу", а также катера "Никополь" и "Бердянск" отбуксировали к мысу Такиль: именно здесь стороны договорились провести официальную передачу судов.

Недавно на родину вернулись все 24 украинских моряка, которые находились под арестом за то, что вошли в территориальные воды России.

Видят ли эксперты в финале этой истории политический подтекст – смотри в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Украинские катера проходят под Крымским мостом - в обратном направлении - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться