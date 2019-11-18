Победа Кабула: боевики массово сдаются в Афганистане

Силы обороны и безопасности центрального правительства проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

Более 200 вооруженных членов запрещенной в России террористической организации ИГ сдались афганским властям в восточной провинции Нангархар за последние две недели.

Вместе с боевиками были их жены и дети, сообщают местные телеканалы.

По тем же источникам, некоторые сдавшиеся члены группировки являются гражданами Пакистана.

Ранее глава МВД Афганистана, выступая на церемонии по случаю назначения нового главы полиции провинции в Нангархар, в которой в 2014 году впервые появились боевики этой организации, заявил о полной победе над террористами в стране.

Другие детали - в нашем видео.

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