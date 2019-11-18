США подогревают протестные настроения в Иране - видео

Беспорядки вспыхнули из-за повышения цен на топливо, в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли несколько человек.

Правительство Ирана было вынуждено повысить цены и ввести квоты на покупку льготного бензина из-за влияния американских санкций на экономику страны.

Москва не исключает, что к ухудшению ситуации в Иране могут быть причастны внешние силы, заявил в понедельник директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Здесь и так непростая, напряженная ситуация: значительно повышение цен на бензин, конечно же, подлило масла в огонь. Но и внешние силы активно работают, так что все (факторы) вместе", - сказал Кабулов в ответ на просьбу прокомментировать последние события в Иране.

Ранее представитель МИД Ирана Аббас Мусави отмечал, что считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны. До этого официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон осуждает якобы предпринятые Тегераном попытки отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".

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