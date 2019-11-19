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Российская компания показала новейшие системы по борьбе с беспилотниками

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© Ruptly
Sputnik Молдова

На выставке в ОАЭ были представлены перспективные образцы, которые созданы для работы на высокотехнологичных объектах.

Речь идет о системах, способных сорвать как шпионскую миссию дрона, так и его боевое применение.

Их разработали и привезли на Dubai Air Show 2019 специалисты российской компании "Автоматика", которая входит в госкорпорацию Ростех.

"На мировом оружейном рынке сейчас завершается формирование новой ниши – борьба с БЛА, потенциал которой исчисляется в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше", - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Страны Ближнего Востока и Северной Африки заинтересовались российским радиоэлектронным оружием для борьбы с беспилотниками, в том числе роями дронов.

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