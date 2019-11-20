Раду Албот рассказал о международном турнире ATP Cup - видео

В столичной школе тенниса состоялась пресс-конференция, приуроченная к участию мужской сборной Молдовы в международном теннисном турнире ATP Cup, который впервые пройдет в Австралии в январе 2020 года. Смотрите видео Sputnik.

Лучший молдавский теннисист Раду Албот и президент Федерации тенниса Молдовы Чеслав Чухрий рассказали о подготовке к международному теннисному турниру ATP Cup, который впервые пройдет в Австралии в январе 2020 года.

Молдавские теннисисты Раду Албот, Александр Козбинов, Дмитрий Басков и Егор Матвеевич сразятся в группе "С" со сборными из Болгарии, Бельгии и Великобритании. Матчи пройдут в Сиднее.

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Сборная Молдовы получила уникальный шанс принять участие в ATP Cup благодаря блестящим результатам Раду Албота в 2019 году. Сейчас спортсмен занимает 46 место мирового топа Ассоциации теннисистов-профессионалов.

"2019 год стал самым лучшим в моей карьере. Безусловно, он был непростым из-за множества важных матчей, и я рад, что смог выиграть в большинстве из них. В ATP Cup мы выступим с нашей сборной. У нас будут три замечательных поединка с лучшими игроками мира. Думаю, они отлично помогут мне войти в ритм, чтобы подготовиться к чемпионату The Australian Open в Мельбурне", – рассказал Албот.

Президент НФТМ Чеслав Чухрий отметил, что Раду Албот – спортсмен, который вдохновляет своими успехами, огромной работой и ответственным отношением к каждому соревнованию целое поколение. Также он поблагодарил Албота за то, что он прославил свою страну и молдавский теннис на мировом уровне.

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Напомним, что в турнире ATP Cup примут участие 24 команды. Матчи, состоящие из двух одиночных и одной парной встреч, пройдут с 3 по 12 января в Австралии – в Перте, Брисбене и Сиднее. В "Финал восьми" выйдут победители каждой группы и две лучших команды из оставшихся.

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