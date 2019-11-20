Здесь все было полем боя: в 1944 году у Кургана Славы герои стояли насмерть

В Молдове началась международная мемориальная акция, которая продлится до 3 декабря, когда в России отмечается День неизвестного солдата.

Международная мемориальная акция "Дороги памяти", посвященная увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом, пройдет в ноябре во многих странах Европы. В рамках акции на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны будет проведен торжественный забор земли. Собранную землю в специально изготовленных капсулах передадут в Россию, где их заложат в фундамент строящегося Главного Храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот", открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.

Бои в районе Кургана Славы были настолько ожесточенными, что жители окрестных сел долгие годы после окончания войны называли это место "Мертвое поле", - в земле здесь осталось столько мин и снарядов, что сельскохозяйственная техника и люди подрывались на них вплоть до 80-х годов.

Поисковые работы в этом месте ведутся, начиная с января и заканчивая декабрем, — рассказал руководитель молдавской поисковой общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" Алексей Петрович.

"На прошлой неделе мы менее чем в километре отсюда обнаружили склад боеприпасов, который был уничтожен саперами Национальной армии. Павших солдат мы находим в окрестностях, буквально в шаговой доступности, ведь всё, что находится рядом, было полем боя", — говорит поисковик.

Войска Красной армии заняли этот участок плацдарма в середине апреля 1944 года. В начале мая немецкие войска предприняли контратаку, бросили в бой три танковые дивизии и прижали советские подразделения к Днестру. Вплоть до августа 1944 в этих местах, на Шерпенском плацдарме шли тяжелые позиционные бои, которые в сводках назывались "боями местного значения". События на плацдарме приковали к себе внимание гитлеровского командования, что позволило Красной армии сосредоточить войска и технику на Кицканском плацдарме, откуда и началась Ясско-Кишиневская операция в августе 1944 года.

"Это место, к большому сожалению, не так известно, как центральный мемориал, — рассказал Алексей Петрович. — Предполагалось строить мемориал именно здесь, на этом месте, когда в середине 80-х годов братская могила была обнаружена комсомольцами и поисковиками. Реализовать эту идею помешал распад Советского Союза. Первоначально это место было обозначено памятным знаком, затем мы обустроили мемориал "Курган Славы". Здесь мы постоянно проводим памятные мероприятия, привозим сюда детей, которые идут по маршрутам боевой славы, организуем пешие походы".

Силами поисковиков за последние годы было обнаружено, идентифицировано и захоронено более 700 солдат и офицеров Красной Армии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK