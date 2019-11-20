У народа Молдовы и народа России общая память — Роман Романов

На Шерпенском плацдарме в Молдове началась международная мемориальная акция, которая продлится до 3 декабря, когда в России отмечается День неизвестного солдата.

Международная мемориальная акция "Дороги памяти", посвященная увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом, пройдет в ноябре во многих странах Европы.

В рамках акции на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны будет проведен торжественный забор земли. Собранную землю в специально изготовленных капсулах передадут в Россию, где их заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот", открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.

В среду, 20 ноября, торжественная церемония забора земли прошла на Кургане Славы близ села Шерпены Новоаненского района, где в братской могиле захоронены более 3500 советских солдат и офицеров, павших в боях на Шерпенском плацдарме в апреле-августе 1944 года.

"Сегодня мы дали старт акции "Дороги памяти" в Молдове. В рамках акции будет проведен забор земли на крупнейших воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны в республике, — рассказал временный поверенный в делах России в РМ Роман Романов.

"К сожалению, мы не можем охватить все места боевой славы, их в стране колоссальное количество, более 600, далеко не все они каталогизированы. Но постараемся охватить как можно больше, во всех регионах республики. В рамках акции "Дороги памяти" мы символически воссоединяем с Родиной тех, кто не дошел домой с фронтов Великой Отечественной. С другой стороны, мы чувствуем наше единство, ведь когда-то наши отцы, наши деды воевали все вместе со страшным врагом. И сегодня мы остаемся такими же близкими друг другу. У народа Молдовы и народа России общая память, и это главное", — сказал российский дипломат.

Акция "Дороги памяти" завершится 3 декабря, когда в России отмечается День неизвестного солдата. К этой дате планируется провести торжественный церемониал в Центре военной истории и культуры Национальной армии, которому будут переданы капсулы с землей для отправки в Россию.

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