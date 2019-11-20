Первый за 7 лет: молдавский премьер приехал в Москву возобновлять диалог

Кишинев и Москва наверстывают упущенное, премьер-министр Молдовы Ион Кику встретился в среду, 20 ноября, с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

С 2012 года ни один молдавский премьер не приезжал с визитом в Россию. Предшественники нового главы правительства Иона Кику выбирали другое направление, а некоторые под различными предлогами откладывали диалог с Москвой.

Кабмин Кику был утвержден парламентом Молдовы 14 ноября, а через неделю молдавский и российский премьеры обсуждали острые вопросы, которые накопились за 7 лет. Кику подчеркнул, что Россию и Молдову связывают глубокие исторические корни.

Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра и пожелал ему успехов в работе.

Премьер-министр Молдовы выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс улучшению отношений двух стран.

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