21:19 20 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
LIVE:
Видео

Первый за 7 лет: молдавский премьер приехал в Москву возобновлять диалог

Получить короткую ссылку
18930
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik Молдова

Кишинев и Москва наверстывают упущенное, премьер-министр Молдовы Ион Кику встретился в среду, 20 ноября, с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

С 2012 года ни один молдавский премьер не приезжал с визитом в Россию. Предшественники нового главы правительства Иона Кику выбирали другое направление, а некоторые под различными предлогами откладывали диалог с Москвой.

Кабмин Кику был утвержден парламентом Молдовы 14 ноября, а через неделю молдавский и российский премьеры обсуждали острые вопросы, которые накопились за 7 лет. Кику подчеркнул, что Россию и Молдову связывают глубокие исторические корни.

Медведев поздравил Кику с назначением на должность премьер-министра и пожелал ему успехов в работе.

Премьер-министр Молдовы выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс улучшению отношений двух стран. 

 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию
Кишинев и Москва наверстывают упущенное: о чем говорили Кику и Медведев
Первый за 7 лет: молдавский премьер приехал в Москву возобновлять диалог
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться