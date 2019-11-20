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Медведев: Россия и Молдова смогут упущенные возможности наверстать - видео

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Sputnik Молдова

В Москве прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с новым главой кабинета министров Республики Молдова Ионом Кику.

Российский премьер Дмитрий Медведев отметил, что стороны высказались о желании возобновить диалог между государствами на прежнему уровне.

"Надеюсь этот визит придаст дополнительный импульс нашим отношениям в экономической сфере, в инвестиционном сотрудничестве, по самым разным гуманитарным вопросам", -  отметил Медведев.

Он с сожалением констатировал, что за последние годы было очень многое упущено. Тем не менее, российский премьер выразил надежду, что ситуация изменится.

"Скажу по-честному, я не уверен, что это пошло на пользу вашей стране, что это принесло какие-то дополнительные возможности. Наоборот, скорее что-то за эти годы мы растратили. Надеюсь, что сейчас мы сможем упущенные возможности все-таки наверстать", - сказал Медведев.

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