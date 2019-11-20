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Ион Кику в аэропорту Кишинева подводит итоги визита в Россию

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Премьер-министр Молдовы запланировал по возвращению в Кишинев встречу с журналистами, чтобы рассказать в деталях о проведенных в Москве переговорах.

В среду Ион Кику, глава молдавского правительства, утвержденного 14 ноября, совершил свой первый зарубежный визит. Возглавляемая им делегация побывала в Москве, где глава молдавского кабмина встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Находясь в Москве, премьер-министр Молдовы выразил уверенность, что Кишинев и Москва возобновят конструктивный диалог, который придаст импульс для улучшения отношений двух стран. Более того, одним из приятных для граждан итогов визита Кику в Москву стало снижение тарифов на закупки российского газа. 

По возвращению в Международный аэропорт Кишинева Ион Кику вышел к прессе, чтобы рассказать о деталях официального визита в Российскую Федерацию, а также ответить на вопросы представителей молдавских СМИ.

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Теги:
итоги, Российская Федерация, визит, Ион Кику


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