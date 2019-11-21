"Малка" 2С7М: в России испытали одну из самых мощных пушек в мире - видео

Российские военные испытали одну из самых мощных самоходных пушек в мире - 2С7М.

Видео с учений в Кузбассе опубликовало Министерство обороны России. На кадрах видно, как установки наносят удар по условному противнику с расстояния 30 км. Что такое 2С7М?

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Оружие также известно как "Малка" - модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х годах. Установки способны поражать цели и объекты противника в глубине обороны за линией фронта. Видео Минобороны РФ.

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