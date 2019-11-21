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Россия расконсервировала и отправила на модернизацию Ту-22М3 - видео

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© Video : Минобороны РФ / U.S. Air Force
Sputnik Молдова

Несколько советских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 были расконсервированы и доставлены с хабаровского аэродрома Каменный Ручей на авиаремонтный завод в Казани. Смотрите видео Sputnik.

Самолеты пройдут глубокую модернизацию и будут улучшены до версии Ту-22М3М.

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На бомбардировщиках установят новые двигатели, электронные системы и приспособят их под новые российские ракеты Х-32 и "Кинжал".

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На вооружении ВКС России стоят 62 самолета Ту-22М3, еще около 60 находятся на консервации.

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Решение о модернизации дополнительных ракетоносцев было принято в ответ на обновление американцами бомбардировщика B-52.

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Теги:
модернизация, Россия


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