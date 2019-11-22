13:46 22 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Видео

Итоги недели: Зеленский ждет унитазы, а Плахотнюк шлет письма - видео

Получить короткую ссылку
340 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /
Sputnik Молдова

Политолог, публицист и историк Армен Гаспарян рассуждает в видео Sputnik о ряде главных событий минувшей недели в странах Ближнего зарубежья.

0:28 – Владимир Зеленский пообещал обратиться к России с просьбой вернуть "все имущество с украинских кораблей, которые Россия передала Украине", якобы из этих кораблей пропала фекальная система, унитазы, плита и вытяжка.

3:44 – По официальным данным 10% жителей  Литвы живут без унитазов со спусковым механизмом.

5:28 – На факельном шествии в Латвии, факелы раздавались бесплатно.

8:44 – Латвия гордиться своей независимостью, но в то же время военный парад проходит  с не очень современной военной техникой, а в порт Риги вошли корабли НАТО.

12:30 – На этой неделе прошла встреча министров обороны скандинавских стран и стран Балтии. Было принято решение создать секретные комнаты с видеосвязью, чтобы в случае провокации со стороны России, лидеры этих стран могли общаться лицом к лицу, без вмешательства российских хакеров.

15:23 – 9 декабря встреча в "нормандком формате" состоится?

18:22 – Несколько дней назад состоялась церемония открытия моста (единственного КПП между Станицей Луганской и подконтрольной Киеву территорией). По нему не может проехать танк. Зеленского обвинили в том, что во время открытия моста были также российские флаги. Это фейк?

24:01 – На Красной площади в Москве недавно задержали киевлянку, которая кричала, что она жена Путина.

33:30 – Грузия. Бывший гендиректор телеканала "Рустави 2" сделал очередное скандальное заявление, пригрозив изнасиловать матерей его "оппонентов".

43:45 – Молдова. В социальных сетях появились фотографии Плахотнюка, который прогуливался с семьей в Майами. Нашелся?

48:56 – Премьер-министр Молдовы впервые за 7 лет приехал в Россию.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Брутер: вернется ли в Молдову Плахотнюк
Эксперт: у Плахотнюка есть планы на возвращение в молдавскую политику
Плахотнюк нарушил молчание — что заявил экс-лидер Демпартии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию
Удар по СМИ России: Латвия запретила трансляцию девяти российских каналов
Удар по СМИ России: Латвия запретила трансляцию российских каналов - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться