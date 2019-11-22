Удар по СМИ России: Латвия запретила трансляцию российских каналов - видео

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) принял решение запретить трансляцию на территории страны девяти телевизионных каналов, отмечает Sputnik Эстония.
Член НСЭСМИ Ивар Аболиньш пояснил, что такие меры приняты в связи с европейскими санкциями против Юрия Ковальчука, который, как считают в Риге, "истинный выгодоприобретатель" холдинга, куда входят попавшие под ограничение телеканалы.
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Какие каналы попали под ограничения латвийского медиарегулятора – рассказываем в нашем видео.
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