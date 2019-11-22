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Удар по СМИ России: Латвия запретила трансляцию российских каналов - видео

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Sputnik / RUPTLY
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Россия выразила озабоченность по поводу решения Латвии приостановить трансляцию девяти российских каналов. Смотрите видео Sputnik, посвященное этой громкой теме.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) принял решение запретить трансляцию на территории страны девяти телевизионных каналов, отмечает Sputnik Эстония.

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© Ruptly Sputnik
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Член НСЭСМИ Ивар Аболиньш пояснил, что такие меры приняты в связи с европейскими санкциями против Юрия Ковальчука, который, как считают в Риге, "истинный выгодоприобретатель" холдинга, куда входят попавшие под ограничение телеканалы.

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Какие каналы попали под ограничения латвийского медиарегулятора – рассказываем в нашем видео.

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Теги:
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