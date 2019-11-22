"Молдфест" снова в кругу друзей - видео

Основатель и организатор фестиваля - Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина в одиннадцатый раз собрал на театральных подмостках Кишинева многочисленные творческие коллективы и столичных поклонников Мельпомены.

В этом году "Молдфест" традиционно принял гостей из разных стран мира - России (Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, ), Франции (Париж), Израиля (Тель Авив), Армении (Ереван), Косова (Приштина), Украины (Одесса), Казахстана (Алматы), Болгарии (Сливен). Среди выступивших на фестивальных подмостках и участвовавших в мастер-классах и профессиональных обсуждениях спектаклей были как старые друзья "Молдфеста", так и впервые принимавшие участие в нем артисты, режиссеры, театральные критики и педагоги.

Sputnik обратился к гостям и друзьям фестиваля с одним и тем же вопросом: что вас привлекает в "Молдфесте"?