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"Молдфест" снова в кругу друзей - видео

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© Sputnik / Vladimir Polusatov
Sputnik Молдова

Главное театральное событие года: в Кишиневе прошел XI Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест".

Основатель и организатор фестиваля - Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина в одиннадцатый раз собрал на театральных подмостках Кишинева многочисленные творческие коллективы и столичных поклонников Мельпомены.

В этом году "Молдфест" традиционно принял гостей из разных стран мира - России (Москва, Нижний Новгород,  Екатеринбург, ), Франции (Париж), Израиля (Тель Авив), Армении (Ереван), Косова (Приштина), Украины (Одесса), Казахстана (Алматы), Болгарии (Сливен). Среди выступивших на фестивальных подмостках и участвовавших в мастер-классах и профессиональных обсуждениях спектаклей были как старые друзья "Молдфеста", так и впервые принимавшие участие в нем артисты, режиссеры, театральные критики и педагоги.

Sputnik обратился к гостям и друзьям фестиваля с одним и тем же вопросом: что вас привлекает в "Молдфесте"?



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