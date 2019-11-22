Танкер сел на мель под Одессой - видео

Танкер Delfi сел на мель у берегов Одессы в пятницу, 22 ноября. Корабль сорвало с якоря и отнесло от берега из-за сильного шторма. Смотрите видео.

Как сообщается, танкер незаконно ходил под флагом Молдовы - это право у судна было отозвано еще в сентябре 2018 года.

На борту находится не менее 15 человек экипажа, все они отказались эвакуироваться.

Кадры с места событий - в нашем видео.

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