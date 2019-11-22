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Российская армия перевооружилась в ответ на агрессивную политику НАТО

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Министерство обороны РФ / Sputnik / РИА Новости
Sputnik Молдова

Сухопутные войска Вооруженных сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".

Главное предназначение "Искандера" — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также стратегических объектов на дальностях до 500 километров.

Ранее, вопреки обещаниям на высшем государственном уровне, США вплотную придвинули военную инфраструктуру НАТО к российским границам.

Размещение американского сегмента противоракетной обороны представляет реальную угрозу для России с точки зрения функционирования ее ядерно-стратегических сил — с этим заявлением президента РФ Владимира Путин согласны многие российские военные эксперты.

Батарея американских ракет ПВО Пэтриот
© Sputnik / Igor Zarembo
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Торжественная церемония вручения бригадного комплекта "Искандера" личному составу ракетного соединения Западного военного округа прошла в пятницу, 22 ноября, на полигоне Капустин Яр. 

Ракетный комплекс "Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных целей — ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, а также командных пунктов и узлов связи. По мнению помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба Военно-воздушных сил Великобритании Джулиана Болла, "Искандер" наряду с зенитно-ракетным комплексом С-400 и береговым ракетным комплексом "Бастион-П" является наиболее опасным видом российского оружия.

Военные эксперты из National Interest называют "Искандер" одной из самых грозных систем российского оружия. Они отмечают, что интенсивное маневрирование с перегрузками более 30 единиц на конечном участке траектории, выброс ложных целей позволяют российским ракетам уходить от перехвата современными системами ПРО. Это делает их удар неотвратимым.

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