Мужчина забрался на ЛЭП и "обесточил" несколько секторов Кишинева - видео

Смотрите на видео, как пытаются спасти мужчину, который забрался на вершину опоры линии электропередач и "обесточил" несколько районов молдавской столицы.

В субботу днем из-за серьезного происшествия в Кишиневе была отключена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта, сообщили в компании RED Union Fenosa.

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

Чтобы избежать рисков и обеспечить вмешательство спасателей в безопасных условиях, соответствующая линия была отключена.

На место прибыли оперативные группы RED Union Fenosa, спасатели, сотрудники полиции и медики, которые совместно проводят спасательную операцию.

В то же время из-за отключения электричества в течение нескольких часов были остановлены троллейбусы на некоторых маршрутах. Речь идет об улицах М.Витязул, Петриканская, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина и бульваре Штефана чел Маре.

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