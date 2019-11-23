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Мужчина забрался на ЛЭП и "обесточил" несколько секторов Кишинева - видео

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© Sputnik /
Sputnik Молдова

Смотрите на видео, как пытаются спасти мужчину, который забрался на вершину опоры линии электропередач и "обесточил" несколько районов молдавской столицы.

В субботу днем из-за серьезного происшествия в Кишиневе была отключена высоковольтная ЛЭП, которая обеспечивает электроснабжение районов Скулянка и Старая Почта, сообщили в компании RED Union Fenosa. 

Операция по спасению человека, забравшегося на ЛЭП
© Sputnik / Valeria Fortuna
В Кишиневе пьяный залез на ЛЭП, многие улицы без света, троллейбусы не ходят

Решение об отключении этой линии было принято после того, как на опоре воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ был обнаружен человек в нетрезвом состоянии, который поднялся на мачту с неясными намерениями, подвергая себя реальной опасности поражения электрическим током.

Чтобы избежать рисков и обеспечить вмешательство спасателей в безопасных условиях, соответствующая линия была отключена.

На место прибыли оперативные группы RED Union Fenosa, спасатели, сотрудники полиции и медики, которые совместно проводят спасательную операцию.

В то же время из-за отключения электричества в течение нескольких часов были остановлены троллейбусы на некоторых маршрутах. Речь идет об улицах М.Витязул, Петриканская, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Пушкина и бульваре Штефана чел Маре.

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