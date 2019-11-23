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Два маэстро - две души: в Тбилиси вспомнили режиссеров Данелия и Хуциева

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video : Sputnik / Natia Kvartskhava, Alex Shlamov
Sputnik Молдова

Концерт-посвящение ушедшим в этом году выдающимся режиссерам, культовым тбилисцам Георгию Данелия и Марлену Хуциеву состоялся в грузинской столице в рамках Недели российских фильмов.

На вечере в Тбилисском государственном русском драматическом театре им. А. С. Грибоедова выступили режиссер Эльдар Шенгелая, народные артисты России Станислав Любшин, Дмитрий Харатьян, актрисы Ольга Машная, Валентина Титова, а также популярные грузинские артисты, музыканты и исполнители, сообщает Sputnik Грузия.

Организатором мероприятия выступил продюсерский центр "М Премьера", художественным руководителем которого является лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров, при поддержке международного культурно-просветительского союза "Русский клуб".

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