Шведы нашли на дне Балтийского моря коллекцию алкоголя Николая II - видео

Шведские специалисты подняли со дна Балтийского моря часть груза затонувшего в 1917 году судна – несколько бутылок уникального французского алкоголя.

Предположительно, пароход вез 50 коробок с коньяком и 15 коробок с ликером из Франции в Петроград. А само спиртное предназначалось для императорского двора последнего российского монарха.

Судно было потоплено немецкой подводной лодкой, а груз оказался на 70-метровой глубине. Обнаружить его удалось спустя столетие.

Смотрите подробности в видеосюжете.

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