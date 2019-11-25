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Где меньше всего террористов: мировой рейтинг стран

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© Ruptly
Sputnik Молдова

Оцениваются такие показатели, как количество терактов, число погибших и пострадавших в них, а также уровень материального ущерба.

Общее количество смертей от терроризма продолжает сокращаться, однако террористические движения остаются глобальной угрозой, говорится в Глобальном индексе терроризма 2019, опубликованном в понедельник женевским Центром политики безопасности.

Глобальный индекс терроризма публикуется в седьмой раз.

Эксперты женевского Центра политики безопасности рассматривают тенденции и схемы действий террористических организаций за период с 1970 года, а также приводят возможные сценарии дальнейшего развития ситуации в мире.

Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. 11 октября 2019.
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Оцениваются такие показатели, как количество терактов, число погибших и пострадавших в результате них, а также уровень материального ущерба. Во внимание приняты и другие факторы, которые косвенно могут быть связаны с террористической деятельностью.

Молдова оказалась в списке на 123-й позиции, среди стран с очень низким уровнем террористической угрозы.

Кто возглавил список и на каком месте расположились другие постсоветские государства - смотри в нашем видео.

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